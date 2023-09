Ospedali ancora a corto di medici? Contratti prorogati a 14 pensionati

Macerata, 28 settembre 2023 – Hanno tra i 64 e i 76 anni. Sono in pensione. Ma sono stati richiamati in corsia per supportare i loro colleghi, visti i vuoti negli organici e le difficoltà per riempirli. Si tratta della "squadra" di 14 medici abilitati e specialisti ai quali l’Ast di Macerata ha prorogato fino al prossimo 31 dicembre i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (12) e e contratti per prestazioni libero-professionali (2).

Chi sono e dove lavoreranno

Un gruppo decisivo per garantire le prestazioni fondamentali nel rispetto dei Lea (Livelli essenziali di assistenza) e dei tempi di attesa. Paolo Manciola, Alberto Antonini, Umberto Caiazza e Giuseppe Cardia presteranno servizio nei pronto soccorso degli ospedali di Camerino e San Severino; Paolo Pacifico Tallei e Franco Iantosca lavoreranno alla Medicina interna dell’ospedale di Camerino, mentre Stanislao Pecorella darà il suo apporto alla Medicina interna e degenza Covid di San Severino. Gilberto Sassaroli e Raffaele Pontani sono assegnati al reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale camerte, mentre Gaetano Raccosta presterà servizio nell’Unità operativa di Nefrologia a Civitanova. Al Distretto di Camerino tornerà al lavoro Guido Marcucci, in quello di Macerata Carlotta Cristallini. Alla Medicina necroscopica territoriale torna Miriam Chiavetti, mentre Sergio Giorgetti presterà servizio all’Hospice di San Severino.

Le nuove assunzioni

“Purtroppo le procedure concorsuali finora esperite non hanno consentito di colmare la carenza di personale medico nei diversi servizi e unità operative complesse della nostra Azienda sanitaria, in particolare nell’Area dell’Emergenza-Urgenza e in quella delle specialità mediche e della Medicina generale. Per questo abbiamo fatto ricorso a medici in quiescenza", sottolinea la direttrice generale dell’Ast, Daniela Corsi. In questo contesto difficile, però, ci sono nuove assunzioni e altre che dovrebbero arrivare a breve.

Sono stati assunti a tempo indeterminato 4 tecnici sanitari di radiologia medica (Davide Sampaolesi, Camilla Buccioli, Ilenia Prezioso e Blerona Nanushi) e 3 operatori tecnici part time. Assunte a tempo determinato anche due psicologhe (Jessica Ferrante e Pamela Paparoni) per la Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, diretta da Maurizio Pincherle. Nel frattempo è stata approvata la graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato di 8 cardiologi (17 gli idonei, 5 dei quali specializzati e 12 specializzandi), e anche quella per l’assunzione di 3 medici internisti (15 gli idonei, 6 specializzati e 9 specializzandi).

Intanto, per fronteggiare una delle maggiori criticità del nostro sistema sanitario, è stato istituito il "Comitato tecnico per il contenimento delle liste d’attesa" a cui sono state assegnate funzioni precise. In particolare, dovrà aggiornare/modificare le agende per prestazioni esistenti in periodo precovid (2019); indicare volumi di attività e obiettivi da assegnare alle Unità operative; autorizzare preventivamente la creazione delle agende di prenotazione ambulatoriali; formulare un piano di recupero delle liste di attesa; gestire il tavolo di confronto con Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta sulle regole di accesso alle prestazioni con priorità.