"Mancano medici, scuole e banche Acquaroli si attivi con il governo"

L’unione montana dei Monti Azzurri, composta da 15 Comuni dell’entroterra e con sede a San Ginesio, lancia l’sos per la perdita di alcuni servizi essenziali sul territorio. "Mancano medici di base, uffici postali a singhiozzo, scuole in difficoltà e ora chiusura di quasi tutti gli sportelli bancari, con qualche sporadico sportello automatico per una popolazione che in media ha superato i 75 anni", spiega il Consiglio dei sindaci. Ad esempio prossimamente Sant’Angelo in Pontano resterà senza ufficio bancario, a Belforte succederà a fine anno e a Gualdo è già chiuso. A fine febbraio l’unione montana ha approvato un ordine del giorno per contrastare la chiusura delle filiali bancarie e degli sportelli postali nei borghi. E anche per rivolgere "un appello ai cittadini invitandoli a sospendere intese con istituti esterni, prediligendo i rapporti con gli istituti con sede nella provincia o quantomeno nella regione, dove è ancora possibile un dialogo con i dipendenti per una consulenza su come investire i propri risparmi". Martedì c’è stata l’approvazione all’unanimità da parte del Consiglio regionale (su iniziativa dei consiglieri Livi, Ciccioli, Assenti, Ausili, Baiocchi, Borroni, Putzu). "Visto l’ordine del giorno trasmesso al Consiglio regionale e approvato all’unanimità – afferma il presidente dell’unione montana Giampiero Feliciotti (nella foto) – invitiamo il presidente della Regione ad attivarsi col governo per dar seguito all’aiuto espresso in ogni occasione verso i borghi". L’istanza è stata inviata anche al ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti e al ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli.