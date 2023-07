"Mancano parcheggi in zona mare"

"Troppi giri a vuoto in città, soprattutto di sabato e domenica, quando la spiaggia si riempie di pendolari. La colpa è della mancata segnalazione delle aree di parcheggio, ma in particolare di alcuni provvedimenti che il Comune dovrebbe prendere e non lo fa per non dispiacere a qualcuno". A porre il problema della carenza di aree di sosta in zona mare è Alfredo Mandolesi ed in verità è coerente con la sua storia, visto che lo stesso quesito lo poneva anche quando gestiva lo chalet Marebello e lo ha fatto per quarant’anni. Innanzitutto la segnalazione dei parcheggi. "Di domenica ci sono tanti spazi liberi ma senza auto – dice – perché chi viene da fuori non sa della loro presenza. La conseguenza è che molti girano a vuoto su e giù per il lungomare, con intasamenti paurosi che bloccano la viabilità di tutto il centro. Da qui il mio invito che vuole essere solo segno di collaborazione: l’assessore al Turismo, o chi ne ha competenza, assuma provvedimenti affinchè chi dall’interno raggiunge il lungomare sud, sappia che nell’area dei Licei e dintorni, di aree di sosta ce ne sono tante e da lì per raggiungere la spiaggia ci vogliono 3 minuti". Il secondo problema riguarda i provvedimenti secondo lui necessari e mai adottati, e cioè i parcheggi a pagamento sul lungomare sud, da zona stadio al molto. "Non è ammissibile – dice Mandolesi – che quelle aree di sosta siano dominio tutto il giorno di chi vi arriva per primo, o dei residenti, o dei titolari degli chalet e dei loro dipendenti. E’ giusto lasciare una riserva di posti a chi ha un’attività, ma per le aree restanti è necessario un turn over, cosa possibile solo con le strisce blu". Parola di Alfredo Mandolesi.

Giuliano Forani