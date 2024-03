Mancano venti medici di famiglia: "Si ascolti il grido di dolore dei sindaci"

"Attualmente nel territorio dell’Ast 3 di Macerata mancano 20 medici di base. Una situazione che nel corso di quest’anno è destinata a peggiorare, visto che ci saranno ulteriori pensionamenti. La sanità pubblica vive un momento di difficoltà. Per superarlo c‘è bisogno di uno sforzo corale di tutti: istituzioni, ordini professionali, cittadini. Il diritto alla salute e alla cura va sempre garantito". Romano Mari, presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Macerata, è più che preoccupato, anche se è fiducioso: "Ci aspettano ancora un paio d’anni difficili, poi la situazione dovrebbe migliorare".

Dove si concentrano le carenze?

"Nelle aree dell’entroterra e, soprattutto, nei comuni montani. Ci sono problemi a Sarnano, Caldarola, Belforte, Ripe San Ginesio, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Fiuminata, Serrapetrona, Mogliano, tanto per citarne alcuni. Bisogna ascoltare il vero e proprio grido di dolore di tanti sindaci che stanno facendo di tutto pur di fare in modo che ai loro cittadini sia garantito il medico di famiglia".

A che cosa sono dovute le carenze?

"Direi, in particolare, a due fattori fondamentali: una mancata o errata programmazione sui fabbisogni del sistema sanitario, che risale indietro nel tempo, a qualche decennio fa; e, poi, le condizioni in cui poter svolgere il lavoro, che sono decisive per rendere attrattivo il ruolo del medico di base. Quanto alla prima, qualcosa si è mosso, visto che sono state aumentate le borse di specializzazione. Ma va anche detto che quest’anno, a fronte di poco meno di 150 posti disponibili, le domande sono state meno di 90, una sessantina i posti rimasti vuoti. E questo perché questa specializzazione attira meno neolaureati rispetto ad altre, come accade purtroppo, anche per la medicina d’urgenza. Quanto alla seconda, è necessario ragionare sugli orari di lavoro e sulle specifiche mansioni affinché i medici siano messi nelle condizioni di operare al meglio, nella massima serenità. E, poi, quando c’è carenza è naturale che siano scelti i posti ritenuti più comodi. E questo pesa sulla montagna".

Che cosa si può fare?

"C’è un tavolo di confronto aperto con l’Ast, in particolare con il direttore socio-sanitario Giancarlo Cordani, per elaborare alcune proposte per fronteggiare questa situazione. In particolare, si sta ragionando sull’aumento del massimale dei pazienti, da 1.500 a 1.800, naturalmente su base volontaria, se cioè c‘è la disponibilità del medico. Si sta anche verificando la possibilità di istituire la guardia medica diurna, in certi giorni e in una determinata fascia oraria, e anche l’utilizzo "a rete" dei medici sulla base di turni definiti. La situazione è comunque complessa, tanto che – come noto – è stata data ai medici la possibilità di restare in servizio fino a 70 anni e, in certi casi, fino a 72. E anche l’Enpam, il nostro ente di previdenza, ha fatto la sua parte".

In che modo?

"Rivalutando i contributi previdenziali sugli anni di maggior servizio rispetto all’età pensionabile, il che si traduce in un miglioramento dell’importo della pensione di circa 200 euro lordi mensili. Insomma, l’impegno è grande perché il problema è grande. Ma la situazione è destinata a cambiare, perché, ad esempio, con le Case della salute, la stessa medicina di base sarà riorganizzata. Ora, però, c‘è da affrontare una condizione difficile".