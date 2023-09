Mancata precedenza a Civitanova: carambola contro auto in sosta

Incidente stradale per una mancata precedenza, quattro le auto coinvolte nell’impatto e una donna che era al volante finisce in ospedale, ma con lesioni non gravi.

Il tutto è successo ieri poco prima delle 15, lungo corso Garibaldi, all’incrocio con via Piave, zona da dove proveniva una Fiat Punto che, per una mancata precedenza, si è scontrata con una Renault Clio che procedeva in direzione dello stadio. Dopo l’impatto la Fiat ha fatto una carambola ed è finita contro due macchine che erano lì parcheggiate. Ferita soltanto la conducente della Clio, che è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto anche i vigili del fuoco e la pattuglia della Infortunistica della polizia municipale di Civitanova, per i rilievi di legge. Le due auto parcheggiate (una Nissan X Trail e una Opel Astra) che sono state coinvolte nell’incidente hanno riportato vari danni e la viabilità ha avuto delle lievi ripercussioni. Per fortuna in quel momento non stava transitando nessuno sul vicino marciapiede.