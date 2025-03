Mancata riscossione della Tari. Assoluzione per Silenzi e Corvatta

Con sentenza definitiva, Tommaso Corvatta e Giulio Silenzi assolti dalla Corte dei Conti (seconda sezione giurisdizionale d’appello) sul procedimento aperto da una denuncia anonima sollevata nella campagna elettorale del 2017, con Corvatta candidato sindaco contro Fabrizio Ciarapica, poi eletto, in merito al presunto danno erariale derivato dalla mancata riscossione di circa 400 mila euro di Tari dovuta al Comune dall’Asur per lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri dal 2006 al 2011. I due, ai tempi sindaco e vicesindaco, erano già stati assolti in primo grado. Nella vicenda si contano anche lettere anonime inviate alla magistratura, che li tiravano in ballo insieme a dipendenti comunali e dipendenti Civita.s (società comunale che gestisce i tributi). Nel verdetto di primo grado l’unica condanna (rifusione di 200 mila euro) fu per l’allora presidente Civita.s Alessandro Brandoni. Ora, in appello proposto dalla Procura regionale, la Corte dei Conti ha ridotto a 150 mila euro l’importo dovuto da Brandoni (142 mila al Comune e 7.500 alla Provincia) e accolto la tesi di omessa vigilanza per l’ex dirigente al bilancio Marco Passarelli, in primo grado assolto e invece condannato al pagamento di 50.000 euro (47 mila al Comune e 2.500 alla Provincia). Confermati i proscioglimenti integrali di Corvatta e Silenzi, delle dipendenti comunali Maria Luisa Melatini e Anna Rinaldelli e di Lusi Fattori dipendente Civita.s. Comune di Civitanova condannato al pagamento delle spese legali. Durissimo Silenzi verso Ciarapica: "ha tentato in tutti i modi di farci condannare, lui e la sua giunta volevano una condanna, hanno pagato un avvocato, sono stati condannati in primo grado a pagare le spese legali e, nell’ultimo giorno utile, solo quattro assessori, Morresi, Carassai, Cognigni, Capponi insieme a Ciarapica si sono assunti la responsabilità di costituirsi pure in appello con nuovo incarico e nuova spesa". "La Corte dei Conti - continua - ha stabilito un principio irrevocabile: la distinzione tra organi politici e organi amministrativi. L’ostinazione persecutoria e vendicativa che hanno caratterizzato l’agire di Ciarapica porterà il Comune a pagare spese e parcelle legali fino a 100.000 euro. Hanno perseguito la via giudiziaria per colpire avversari politici e sarebbe giusto decurtare le loro indennità, invece le spese verranno pagate con soldi pubblici. Davvero il peggior sindaco che la città abbia mai avuto".

Lorena Cellini