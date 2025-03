"Mancata sicurezza nel cantiere. Il pubblico deve dare l’esempio"

Marchiori mostra una foto dove gli operai sono in condizioni pericolose. Il lavoro è da troppo tempo una merce, per di più malpagata. Va rimessa al centro la persona. Andrea Maurilli, di Alleanza Verdi e Sinistra Macerata, attacca l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Marchiori, denunciando le precarie condizioni di lavoro in cui gli operai versano. Il casus belli è una foto postata sui social dall’assessore, che riguarda i lavori di riparazione della condotta fognaria di via Verga, già finita nel mirino del Partito democratico. Maurilli evidenzia anche che "la logica degli appalti e dei subappalti mette, ingiustamente, la sicurezza tra i costi. L’errore umano può esserci, ma non per questo i lavoratori devono rischiare di perdere la vita". Nella nota si legge anche che "occorrono più accorgimenti nei cantieri, tecnologia e segnalazioni su tutti. Siamo davanti a un bilancio drammatico. Muoiono tre lavoratori al giorno e c’è un infortunio al minuto. La precarietà e i contratti al ribasso sono a discapito della tutela della sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici. Le leggi ci sono, ma rimangono disapplicate. Bisognerebbe tirare le somme degli effetti positivi e di quelli negativi della legge 81 del 2008 e riadattarla all’oggi. Bisogna agire per garantire lo standard minimo di sicurezza. Gli enti pubblici dovrebbero essere i primi a dare un esempio virtuoso".