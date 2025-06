"Mancati incassi da Sferisterio Live? Polemica da bassa politica"

"Ricotta non si smentisce. Polemizza su un festival estremamente virtuoso, che ha portato in città artisti straordinari insieme a un indotto e a una visibilità importanti. I mille euro che sarebbero dovuti al Comune? Un’incongruenza normativa". L’assessore agli eventi Riccardo Sacchi replica al consigliere Pd Narciso Ricotta, che aveva parlato anche della possibilità di un danno erariale rispetto ai 25mila euro che il Comune avrebbe dovuto ricevere per gli spettacoli del 2023 e 2024 della rassegna Sferisterio Live. Ricotta aveva segnalato come il Comune non abbia incassato dalle agenzie private che organizzano i concoerti il canone di mille euro a sera previsto dall’amministrazione: un favore ai privati e un danno per le casse pubbliche. Sacchi sottolinea che "il Comune affida all’Associazione Sferisterio, che è una sua emanazione, l’organizzazione e la parte burocratica. Nella convenzione si parla del fatto che il promoter del concerto paghi il contratto tra lui e l’Associazione, 7mila euro più Iva per biglietteria, sicurezza, logistica. Questi soldi sono sempre arrivati. Ricotta lamenta che il Comune non avrebbe incassato i mille euro per un’incongruenza normativa tra l’articolo 4, che prevede la concessione gratuita dello Sferisterio all’Associazione, e l’articolo 6, che prevede invece un canone. Per quest’anno è previsto per Sferisterio Live anche un contributo da parte dei promoter per la promozione della manifestazione, che l’associazione, ricevendoli, girerà al Comune. I numerosi grandi artisti che sono venuti a suonare allo Sferisterio hanno prodotto una visibilità, per la città e il suo teatro, importantissima. Approfondirò la questione dei mille euro dovuti al Comune, ma l’opposizione cerca il pelo nell’uovo". Sacchi sottolinea anche che "non accettiamo lezioni da chi ci ha lasciato questioni come vertenze milionarie per la Nuova via Trento, e non accetto lezioni di attenzione alle risorse, specie a ridosso dell’inizio del festival; sono un amministratore attento, polemizzare su certe cose è da politica piccola".