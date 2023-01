Mancini e Nori sono i consiglieri ’paperoni’

I medici si confermano i paperoni, i dipendenti guadagnano quanto, o più, di imprenditori e liberi professionisti e i pensionati non se la passano male. E’ una fotografia che emerge dalle dichiarazioni dei redditi presentate da sindaco, assessori e consiglieri comunali: otto gli esponenti della giunta e ventiquattro quelli che siedono nell’assise cittadina. Per legge, tutti devono presentare dichiarazione dei redditi, stato patrimoniale e curriculum, documenti da pubblicare nella sezione ‘Trasparenza’ del sito del Comune così che si possa prendere visione di cosa possiedono e quanto guadagna chiamministra e decide dei soldi pubblici. Le dichiarazioni depositate sono del 2022, quindi riferite ai redditi (lordi) 2021. Ci sono tutte, meno quelle del sindaco Fabrizio Ciarapica e del presidente del consiglio Fausto Troiani e i loro dati sono riferiti ai redditi 2020, e mancano all’appello anche Piero Croia, Nicolò Renzi e Andrea Ruffini che è subentrato, per decisione del Tar, a Maria Luce Centioni, poi diventata presidente dell’Azienda Teatri. Ecco quanto dichiarano i politici civitanovesi. La giunta: Fabrizio Ciarapica (responsabile vendite azienda alimentare) 51.200 euro, Claudio Morresi (commercialista) 53.173 euro, Barbara Capponi (psicologa) 17.011 euro, Francesco Caldaroni (pescatore) 30.708 euro, Ermanno Carassai (geometra) 50.464 euro, Manola Gironacci (commerciante) 51.075 euro, Giuseppe Cognigni (imprenditore) 28.220 euro. Il consiglio comunale: Fausto Troiani (chirurgo in pensione) 90.295 euro, Roberto Pantella (dipendente) 30.802 euro, Roberto Tiberi (impiegato) 24.124 euro, Paolo Nori (pediatra) 96.122 euro, Pierpaolo Turchi (rappresentante di commercio) 50.371 euro, Maria Luce Centoni (imprenditrice) 26.584 euro, Paola Fontana (dipendente) 11.145 euro, Gianluca Crocetti (imprenditore) 12.429 euro, Paola Campetelli (impiegata) 20.238 euro, Marino Mercuri (pensionato) 35.599 euro, Pierluigi Capozucca (imprenditore) 35.943 euro, Piero Croia (pensionato) nessuna dichiarazione, Nicolò Renzi nessun curriculum e nessuna dichiarazione, Giorgio Pollastrelli (consulente costruzioni) 31.849 euro, Fabiola Polverini (dipendente) 27.957 euro, Francesco Micucci (consulente fiscale) 35.881 euro, Yuri Rosati (medico primario) 80.312 euro, Lidia Iezzi (insegnante) 23.284 euro, Roberto Mancini (docente universitario) 91.691 euro, Mirella Paglialunga (dirigente scolastica in pensione) 68.759 euro, Letizia Murri (avvocato) 19.385 euro, Piero Gismondi (architetto) 29.955 euro, Silvia Squadroni (avvocato) 48.098 euro, Lavinia Bianchi (studentessa) non ha presentato redditi.

Lorena Cellini