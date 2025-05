Manciola alla carica sull’ippodromo: "Chiarezza sui progetti per la stagione"

Torna alla carica sul tema Ippodromo Martini il commissario corridoniano di Forza Italia Andrea Manciola. Ancora non è stato reso noto il calendario delle corse estive, e nell’ultimo consiglio comunale è emerso che forse ci sarebbero figure interessate a partecipare nella gestione della struttura. "Veniamo a sapere tramite il consiglio comunale – tuona Manciola – che è pronta una società o associazione di volenterosi per rilevare la gestione dell’ippodromo per questa stagione. La accogliamo a braccia aperte, ma vorremmo sapere con quale progettualità, investimenti, garanzie o piano economico. Tutti documenti che il sindaco Giuliana Giampaoli ha lamentato non essere stati forniti da chi a fine 2023 aveva con una pec manifestato interesse alla gestione dell’ippodromo con un partenariato pubblico-privato". Il riferimento è all’imprenditore civitanovese Maurizio Croceri, ceo di Eli Group, promosso da Forza Italia. "Più volte abbiamo chiesto l’apertura di un tavolo per prendere di petto la situazione dell’ippodromo – sottolinea Manciola –. Ora tramite in consiglio dall’intervento del consigliere Matteo Ceschini veniamo a sapere che qualcuno o qualcosa è pronto per aiutare la stagione ippica di quest’anno. Ci poniamo una domanda come quando fu scelto di continuare con il comitato ippico: anche questa non sarà una scelta miope, tanto per mettere una pezza?" Il forzista poi ha puntualizzato sul progetto di riqualificazione della struttura, firmato dallo studio "Inch", da lui proposto lo scorso anno al sinddaco che lo aveva bollato come "una manciata di slide". "I rendering presentati anche al sindaco sono frutto di un lavoro professionale di studio, che è costato ore per sopralluoghi e ore per la redazione".