Mangia un fungo fuori dall’asilo. Bimbo di 3 anni all’ospedale

Paura alla scuola materna, dove un bimbo di 3 anni ha ingerito un fungo non commestibile. È successo lunedì mattina all’asilo di via dei Mille. Nel giardino della scuola, il piccolo ha trovato un fungo e, incuriosito, ne ha messo in bocca un pezzetto e si è sentito male. È stato portato al pronto soccorso, da dove è stato attivato l’osservatorio micologico del dipartimento di prevenzione dell’Ast. Si è scoperto così che il bambino aveva mangiato il fungo "Stropharia coronilla", non velenoso ma non commestibile. La scuola ha subito vietato l’accesso all’area verde. Il piccolo intanto per fortuna si è ripreso ed è stato dimesso dall’ospedale. Il clima di questo periodo favorisce la crescita dei funghi negli spazi verdi, che possono essere non tossici, ma anche velenosi. Per questo, soprattutto con i bambini, è necessaria la massima attenzione per evitare intossicazioni e conseguenze serie.