Mangiano a mensa, bimbi intossicati

Macerata, 20 febbraio 2025 – La mensa scolastica di Mogliano ieri mattina è finita sotto la lente del Servizio igiene alimenti dell’Ast e dei carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità. I controlli sono scattati in seguito alle segnalazioni di alcuni insegnanti e genitori della scuola dell’infanzia e primaria. “L’amministrazione comunale – spiega il sindaco Fabrizio Luchetti – ha attivato le procedure di controllo e ispezione all’interno della mensa da parte degli organi competenti, per accertare la causa dei malesseri”. La sera tra martedì e ieri bambini e insegnanti hanno avuto problemi di diarrea. Alla mensa mangiano una decina di bimbi del nido, gli alunni della materna e delle elementari, oltre a docenti, collaboratori scolastici e tirocinanti.

“Su un totale di circa 148 pasti serviti – prosegue Luchetti – sarebbero state male 20-30 persone. Si è trattato di un episodio limitato, nessuno è finito in ospedale, ma ovviamente abbiamo chiamato subito Nas e Ast. È stato prelevato un campione del pranzo di martedì”. Ieri poi la mensa è stata regolarmente operativa.

Il sindaco si è detto dispiaciuto per quanto accaduto. “In attesa che arrivino all’amministrazione i verbali – prosegue –, è comunque possibile rassicurare fin da ora i fruitori della mensa e la cittadinanza che l’esito dei controlli igienico-sanitari della struttura e delle attrezzature è risultato positivo. Per quanto riguarda gli alimenti e la procedura di preparazione dei pasti consumati martedì è necessario attendere il risultato degli esami di laboratorio, fissati per oggi pomeriggio, sul pasto campione che la ditta appaltatrice è tenuta a conservare per 72 ore in frigoconservazione. Insieme con i funzionari e i dottori dell’Ast di Macerata, l’amministrazione comunale ha constatato che la sintomatologia è risultata per lo più lieve e di breve durata. Quasi tutti i bambini interessati, infatti, erano comunque presenti a scuola anche mercoledì non è stata riscontrata alcuna necessità di accesso a servizi medici generici o specialistici. Un genitore della commissione mensa presente al pasto insieme con i suoi bimbi ad esempio non ha avuto problemi. Non mancheremo di informare la cittadinanza su ogni ulteriore sviluppo; nel frattempo il servizio rimarrà regolarmente attivo. In base ai risultati, vedremo come muoverci”. La gestione della mensa è cambiata dallo scorso 7 gennaio.

Sul caso è intervenuta anche la minoranza: “Un fatto grave. La comunicazione sarebbe dovuta essere più tempestiva. Il nostro gruppo ha sollecitato di continuo il sindaco a fare attenzione, soprattutto per le materie prime. Ma lui non ha tenuto conto delle problematiche che avevamo riferito più volte”.