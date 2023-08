Mani addosso e tormenti alla ex: ai domiciliari

Accusato dalla ex di tormentarla e di averle messo le mani addosso, è finito ai domiciliari con il braccialetto elettronico un 57enne residente lungo la costa. L’uomo nega tutto e assicura che le cose non sono andate come dice la donna, ma su di lui pesa anche la condanna presa per stalking ai danni della ex moglie. La donna, una 41enne, si è rivolta alle forze dell’ordine alla fine di luglio, per chiedere aiuto. Ha spiegato di aver conosciuto nel 2019 sul lavoro il 57enne, originario della Campania. Tra i due era nata una relazione. Ma ben presto, anche in seguito alle conseguenze delle vicende giudiziarie vissute con l’ex moglie, il compagno era diventato sempre più intrattabile, offensivo e minaccioso. Così lei a febbraio del 2022 lo aveva lasciato, bloccandolo sul cellulare perché non potesse chiamarla più. Il campano però avrebbe iniziato a seguirla e una volta, dopo aver scoperto che lei era andata fuori con una amica, avrebbe tempestato di telefonate e messaggi anche quella. E quando le due erano tornate a casa lui, che le stava aspettando, aveva bloccato la loro auto. Dopo qualche tempo, il 57enne era riuscito a convincere la 41enne a tornare insieme. Ma le cose non sarebbero migliorate. Anche per via dell’abuso di alcolici sarebbero ripresi i litigi, le scenate, in una occasione culminate anche con uno schiaffo. E poi continui messaggi, chiamate, email e pedinamenti. A marzo del 2023, in particolare, dopo averla seguita l’uomo si sarebbe avvicinato alla donna con un pretesto, poi avrebbe aperto lo sportello, avrebbe preso le chiavi dell’auto di lei e avrebbe detto che se le voleva indietro dovevano almeno andare a prendere un caffè insieme. Poi lui avrebbe tentato di baciarla sul viso, ma lei sarebbe riuscita a divincolarsi. Con il passare delle settimane, la situazione sarebbe diventata sempre più inquietante, e così la donna lo aveva denunciato. Dopo alcuni accertamenti, il tribunale di Macerata ha disposto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari. L’altro giorno per l’uomo, difeso dall’avvocato Simone Santoro, si è tenuto l’interrogatorio di garanzia. L’indagato ha respinto le accuse, ha dato versioni molto diverse dei fatti raccontati dalla ex, in alcuni casi anche in maniera documentata. Ora il giudice per le indagini preliminari Giovanni Manzoni dovrà decidere se confermare la misura o rimetterlo in libertà.

Paola Pagnanelli