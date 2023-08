Mani al collo alla direttrice delle Poste: donna nei guai

di Giorgio Giannaccini

Una donna sui cinquant’anni, di origini straniere, è entrata all’ufficio postale di Porto Recanati e una volta dentro si è messa in coda, finché ha perso la pazienza e si è diretta velocemente verso l’impiegata seduta allo sportello, con intenti tutt’altro che pacifici. A quel punto la direttrice ha cercato di calmarla, ma lei per tutta risposta l’avrebbe aggredita, afferrandola per il collo e facendo nascere il parapiglia, poi palcato grazie al tempestivo intervento dei carabinieri. E’ quanto avvenuto nella tarda mattinata di ieri, in pieno centro.

Intorno alle 11.50, la cinquantenne (che risiede in paese) è andata all’ufficio di Poste Italiane, situato in piazza del Borgo. Quindi, ha preso il numero e si è messa in fila. Tuttavia, una dipendente sui sessant’anni ha riferito alla straniera che il numero preso non era quello giusto, perciò doveva cambiare sportello e rifare la coda. E così è presto scoppiato il caos. La cinquantenne ha prima chiamato i carabinieri e poi si è diretta come una furia nella postazione dell’impiegata, con fare minaccioso. Nel frattempo, è intervenuta la direttrice dell’ufficio postale che ha cercato di tranquillizzare la donna, dicendo che il problema si sarebbe risolto presto.

Però la situazione è solo che degenerata. Infatti, la cinquantenne avrebbe allungato la mano, per poi stringerla con forza sul collo della direttrice. Ma lei sarebbe riuscita a reagire, bloccando la straniera e sbattendola su un armadio per farla stare ferma. Proprio in quell’istante è arrivata la pattuglia dei carabinieri della caserma di Porto Recanati, che ha separato le due. Una scena, questa, che non è passata per nulla inosservata dato che l’ufficio postale era pieno di gente.

Fatto sta che la direttrice è andata con mezzi propri al pronto soccorso di Loreto, dove ha ricevuto una prognosi di tre giorni per via delle contusioni riportate nell’aggressione. Inoltre, si è recata nella caserma dei carabinieri, denunciando l’altra donna per lesioni personali. Non solo: la cinquantenne è stata identificata dai militari, che d’ufficio l’hanno anche denunciata per interruzione di pubblico servizio.