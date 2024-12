Manifestazione col saluto romano. La mozione non passa in consiglio

Antifascisti sì, ma senza impegno. È proprio il caso di dirlo dopo l’ultimo consiglio comunale di San Severino durante il quale si è discusso della mozione presentata dal gruppo San Severino Futura a seguito dei fatti avvenuti il 9 novembre. Quel pomeriggio un gruppo di persone si sono riunite al Monumento dei Caduti per commemorare Ines Donati, attivista di epoca fascista. Nell’occasione, alcuni presenti hanno fatto il saluto romano. Il gruppo consiliare ha presentato la mozione per impegnare, fra le altre cose, la giunta a far si che il Comune si fosse costituito parte civile in un eventuale procedimento penale, a negare l’autorizzazione a future manifestazioni del genere.

"Questa mozione richiama i nostri valori costituzionali e il rispetto per la memoria collettiva - ha affermato l’assessore Vanna Bianconi -. L’episodio che attualmente è al vaglio della magistratura non può essere ignorato o minimizzato. Sappiamo che certi atti sono illegali oltre che un’offesa alle vittime dei totalitarismi e ai valori democratici su cui si fonda la Repubblica. Dopo l’accaduto infatti, il sindaco ha condannato il gesto pubblicamente. Il Comune ha agito e agirà secondo i poteri e le prerogative facenti capo all’ente ma al momento non abbiamo elementi per decidere se costituirci parte civile, quindi ci appare inopportuno e prematuro impegnarci in tal senso. Confermiamo il nostro impegno a vigilare affinché eventi di questo genere non avvengano più".

Per la maggioranza, il consigliere Paolo Amici ha poi sottolineato che la maggioranza "concorda sostanzialmente con il documento ma non ci trova favorevoli sull’eventualità di costituirci parte civile. Per questo votiamo contro". Il gruppo consigliare di opposizione Insieme per San Severino si è invece astenuto: "Noi siamo antifascisti sia come partito, quello dei cattolici democratici, che ha contribuito a scrivere la Costituzione - ha sottolineato Tarcisio Antognozzi -. Io sono personalmente antifascista. Ma c’è bisogno di ribadirlo? Sulla scelta di costituirsi parte civile noi siamo scettici, la troviamo una forzatura". Parole di delusione quelle del consigliere Francesco Borioni, che ha illustrato la mozione che voleva essere "un atto di indirizzo. Nonostante le parole si fa fatica a concretizzare in atti pratici".

Gaia Gennaretti