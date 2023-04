Manifestazione dedicata al ciclismo giovanile

Giovedì alle 15, nel ciclodromo Marzio Rinaldoni di Potenza Picena, ci sarà l’unica tappa marchigiana del "Bicimparo Kinder Joy of Moving", ossia un tour nazionale sulla promozione del ciclismo giovanile, voluto dalla Federazione Ciclistica Italiana in partnership con Kinder.

Il tour partirà dalla Sicilia e si concluderà il 4 maggio a Bolzano. Per la tappa potentina, l’organizzazione è curata dalla S.C. Potentia Rinascita, guidata dal presidente Alessandro Biagioli, in collaborazione con l’amministrazione comunale.

La manifestazione vedrà impegnati i ragazzi tesserati con la Federazione Ciclistica Italiana in una prova denominata "Bike Trial", che prevede sette diverse prove di abilità, dalla quale uscirà una squadra di quattro atleti che rappresenteranno le Marche alla finale nazionale di Pescara, prevista a metà giugno. Non solo: potranno prendere parte all’iniziativa anche tutti i ragazzi, dai 5 ai 15 anni, che vorranno condividere una giornata di sport e divertimento e non di solo agonismo. Sarà infatti allestita un’area dove misurarsi con la propria bicicletta (di qualsiasi genere) o con quelle messe a disposizione dalla scuola ciclismo (oltre a caschi di varie misure). Per info: Luca Stefanelli 3487842031.