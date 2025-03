Manifestazione dei sindacati: "L’acqua resti un bene pubblico, fuori i privati dalla gestione"

"Scongiuriamo la privatizzazione dell’acqua, che deve restare pubblica. La politica non può restare in silenzio". Cgil, Cisl e Uil hanno organizzato una manifestazione in piazza Cesare Battisti, lanciando un segnale forte per impedire che l’acqua passi in mano privata. Allo sciopero hanno aderito circa duecento persone, "una percentuale di adesione altissima dalle aziende - sottolinea Daniele Principi, segretario Cgil -. Nel caso in cui la politica resti immobile, continuando con dichiarazioni di intenti senza però agire, proseguiremo la nostra battaglia".

I rinnovi per le concessioni del servizio pubblico integrato scadono fra fine giugno, come nel caso dell’Astea, e fine anno, come per Apm e le altre aziende. "Serve un progetto chiaro, con proroghe lunghe, va salvato il settore idrico e le aziende che se ne occupano, nonché i lavoratori coinvolti, che sono circa 500", racconta il segretario della Cisl Rocco Gravina. Sergio Crucianelli, segretario della Uil, evidenzia che l’eventuale privatizzazione "sarebbe una sconfitta per il territorio. La gestione pubblica assicura la qualità del servizio, la manutenzione e gli investimenti sulle condutture. In più, il profitto del servizio idrico, con l’acqua pubblica, resta nel territorio e qui viene reinvestito".

"La manifestazione di oggi è il compimento di una mobilitazione che portiamo avanti da un anno e mezzo, i lavoratori del settore sono esasperati da questa situazione che resta senza risposte. La classe politica individui un gestore unico che tuteli i posti di lavoro di chi opera nell’ambito territoriale, per garantire alla cittadinanza un servizio pubblico e puntuale", spiega Andrea Coppari, della segreteria della Filcam Cgil. Un dipendente Apm, Massimo Candria, chiede che "venga accelerato l’iter per permettere una proroga e la continuità del servizio. Da lavoratori siamo preoccupati. Anche accorpando le società, specie in mano privata, i posti di lavoro sono a rischio".

Alla manifestazione ha preso parte anche Massimo Rossi, del coordinamento dei movimenti per l’acqua bene comune, il quale ha puntualizzato che "la manifestazione dimostra ai sindaci che c’è attenzione della cittadinanza. Vogliamo una società unica e senza privati nella compagine, né nella subconcessione. Se questo non avviene, il danno sarà enorme, sia per i lavoratori, dato che il privato cerca di economizzare, che per l’ambiente e i cittadini. Statisticamente è dimostrato che nelle dieci società che gestiscono l’acqua a prezzi più bassi, otto sono uniche e due miste. Ci auguriamo una società consortile pubblica e si possa, con una proroga, avere un affidamento in house".

Giuliano Caracini, segretario regionale Femca Cisl, rimarca "l’immobilismo della politica". La mobilitazione è stata appoggiata anche da Rifondazione comunista: il responsabile Gianmarco Mereu spiega che "siamo con i sindacati in questa battaglia, dato che l’eventuale privatizzazione danneggerebbe tutti i cittadini".