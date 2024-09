Manifestazione dopo la raccolta firme: "Civitanova dice no alle varianti"

"Abbiamo raccolto altre firme contro la politica urbanistica del Comune. Obiettivo raggiunto: Civitanova dice no al consumo di suolo e a progetti che la rendono sempre più invivibile. La protesta è bipartisan e speriamo che il sindaco ne tenga conto". Gabriele Troiani, portavoce del comitato che promuove la petizione, ieri era al Varco sul mare per "Contiamole insieme", momento clou di una campagna avviata da mesi che ha raccolto 4mila firme contro le varianti Cristallo e Agriforest: la prima per un supermercato in via Costamartina, la seconda per trasformare un terreno in area industriale. Si è mobilitata anche la minoranza consiliare, centro sinistra e civiche, tra queste Siamo Civitanova con Silvia Squadroni presente al Varco, che chiede "un passaggio politico. Serve un confronto con la maggioranza perché Fratelli d’Italia sull’urbanistica è spaccato, la Lega ha votato sì solo alla variante Cristallo, Civitanova Unica si è astenuta in commissione, ma in aula consiliare le esponenti della civica hanno cambiato opinione. Il centro destra deve chiarire le ambiguità".

Presente anche Lidia Iezzi, consigliere comunale e segretario cittadino Pd: "Si è fermata tanta gente ai banchetti e ai pannelli informativi, ha chiesto chiarimenti e ha firmato. Importante poi vedere l’opposizione unita contro la politica urbanistica del Comune, votata al consumo di suolo senza attenzione alla qualità della vita". Sono intervenuti esponenti di Legambiente, dell’ex sindaco Tommaso Corvatta, di Marco Cervellini (Ascoltiamo Civitanova). Alla protesta aderisce il Wwf Italia. "Siamo accanto alla protesta contro l’amministrazione civitanovese – chiarisce il delegato regionale Tommaso Rossi – che in maniera miope continua ad approvare progetti che generano un utilizzo antropico sempre più intenso e ingiustificato del suolo, in nome di una presunta espansione cui non fa da contraltare il benessere della comunità". Gli ha fatto eco il geologo Andrea Dignani, componente del comitato scientifico del Wwf Marche: "La tendenza del consumo di suolo è in crescita e Civitanova occupa una posizione medio alta, con il 23.2% di suolo urbanizzato. Aggiungere altre aree edificate porterebbe il Comune a occupare la posizione alta della classifica regionale".

Lorena Cellini