Manifestazione per la Palestina

Oggi torneranno a manifestare i volontari del gruppo "Saturday for Palestine – Spiragli di Speranza" per richiedere il cessate il fuoco, l’assistenza umanitaria per la popolazione di Gaza, la liberazione degli ostaggi e dei prigionieri, la fine dell’occupazione e il riconoscimento dello Stato di Palestina. A Recanati verrà organizzato un banchetto in piazza Leopardi, dalle 11 alle 12. Sempre allo stesso orario, a Civitanova si svolgerà un flash mob tra corso Dalmazia e piazza XX settembre. Invece a Porto Recanati, dalle 18 alle 19, ci sarà un sit-in lungo piazza Brancondi. "Il massacro che si sta compiendo diventa sempre più feroce – dice il portavoce del gruppo Donato Caporalini –. È più che mai urgente far sentire la richiesta per il cessate il fuoco e per l’apertura di corridoi sicuri per l’approvvigionamento di acqua, cibo e medicinali. Facciamo sentire la nostra voce contro questo orrore".