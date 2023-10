Manifestazione per la Palestina, tanti aderiscono

"Una piazza per la Palestina: stop ai bomabardamenti e all’occupazione": la manifestazione è in programma per oggi alle 17.30. Sono in programma alcuni interventi da parte di esponenti di associazioni aderenti, poi il microfono sarà aperto a chiunque voglia intervenire. Organizzata da Casa del Popolo 10F, in queste ultime ore all’iniziativa hanno aderito anche Officina Universitaria, Refugees Welcome, Libera, Dipende da Noi di Roberto Mancini e l’associazione marchigiana Amici del popolo palestinese "Nemer Hammad" guidata dall’ex presidente della Provincia Giulio Silenzi. Altre realtà potrebbero ancora aderire in queste ore. La manifestazione di oggi "vuole essere per il rispetto dei diritti umani, sia da una parte che dall’altra – le parole di Alberto Cicarè, tra gli organizzatori, oltre che consigliere comunale di Potere al Popolo-Strada Comune –. L’episodio di violenza da parte di Hamas è inaccettabile, ma ha provocato una situazione umanitaria a cui noi come cittadini dobbiamo reagire, in quanto esseri umani. Non solo noi, ma chiediamo all’Italia e all’Europa di farsi carico dei civili, ormai qui non si parla più nemmeno di diritti ma della vita di queste persone, li stanno massacrando". Altro punto che si vuole mettere in luce, "questa situazione non nasce dal nulla – incalza Cicarè –, non si è verificata all’improvviso, ma segue a una storia di 70 anni di occupazione e Apartheid che si verifica in Palestina".

c. g.