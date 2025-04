Manifesti a lutto contro i mega palazzi

Manifesti a lutto contro la politica urbanistica che ha dato il via libera, con il Piano casa, a palazzi fino a sei piani in centro, con cubatura anche doppia rispetto agli edifici preesistenti e demoliti. I manifesti sono comparsi l’altra notte davanti alle strutture che, proprio con il Piano casa, spariranno a vantaggio di mega palazzi: all’ingresso dell’ex hotel Acquamarina in viale Matteotti, che sarà buttato giù per fare posto a un condomino di cinque pani; sulla cinta muraria dell’ex villa Paolini in viale Vittorio Veneto, rasa al suolo con il suo parco con pini secolari per lasciare spazio a due palazzi, uno da cinque e uno da tre piani; e sempre in viale Vittorio Veneto altri manifesti sono stati attaccati alla recinzione della casa dell’ex tenore Sesto Bruscantini, destinata a sparire con l’adiacente hotel Chiaraluna, per costruire un altro edifico di cinque piani.

"Qui sorgerà un ennesimo nuovo palazzone con mini loculi. Ne danno il triste annuncio i cittadini" la scritta su manifesti, accompagnata dagli hashtag "Piano sfascia casa un bene per pochi", "Civitanova non è Dubai", "Civitanova muore nel cemento". L’iniziativa racconta il sentimento di una parte della città che reagisce al fioccare di cantieri per la costruzione di grosse palazzine e la tendenza sta riguardando in particolare il centro, dove edifici di cinque piani sono venuti su al posto di villette. Il boom del mattone ha peraltro fatto gonfiare il costo delle case, arrivate fino a 5mila euro al metro quadrato, se nuove e in zona centrale, con gli attici che hanno un mercato tutto loro, venduti a cifre da capogiro, anche superiori agli 8mila euro al metro quadrato.

In tutto questo va avanti un progetto privato, che l’amministrazione comunale sta valutando, che riguarda la demolizione del Polisportivo e la realizzazione, al suo posto, di una lottizzazione residenziale e commerciale, mentre una variante urbanistica giace in Provincia per la trasformazione in appartamenti della volumetria dello Stella Maris.

Per fermare questo sviluppo edilizio è in corso una raccolta di firme, partita dopo il sit in organizzato dai cittadini domenica e che sta coinvolgendo diversi comitati civici, con l’obiettivo di ottenere più adesioni possibili per convincere l’amministrazione a cambiare rotta.

Lorena Cellini