Manifesti romantici?. La trovata pubblicitaria di una discoteca

Sembrava fosse amore, invece è la pubblicità di una discoteca. "Tanto lo so che ti sono mancato" si legge su alcuni manifesti apparsi in diversi punti della città e non solo. Una frase firmata da una sigla, su fondo nero, che ha fatto sognare gli inguaribili romantici di passaggio, lanciati in fantasie sul gesto eclatante di un innamorato verso l’amata che, rispettosa della migliore tradizione del genere, dice "no" ma in realtà pensa "sì". E invece stop ai sentimentalismi: a essere mancato è un locale notturno dell’entroterra che, dopo la chiusura estiva, si accinge a riaprire i battenti. Per suscitare attenzione e curiosità i creativi hanno pensato a questi manifesti con la frase evocativa e allusiva.