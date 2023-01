Manifesto del non azzardo Adesione del Comune

Il Comune di San Severino ha aderito al "Manifesto del non azzardo" contro la ludopatie. Si tratta della sottoscrizione dell’ultima azione, in ordine di tempo, realizzata nell’ambito del progetto Hazzard, finanziato dal Piano regionale integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da gioco d’azzardo patologico. L’iniziativa fa seguito a una serie di collaborazioni avviate dall’amministrazione con la cooperativa sociale Pars ente capofila di un’associazione temporanea di impresa cui aderiscono anche le cooperative Berta’80 e Cooss Marche e l’associazione Glatad.