Manlio Baleani presenta il libro "La creazione nei dialetti marchigiani"

"La creazione nei dialetti marchigiani" è il titolo del libro di Manlio Baleani, che verrà presentato domani a Cingoli, nell’Auditorium Santo Spirito. Organizzato dall’Accademia Labiena col Comune, l’incontro a ingresso libero avrà inizio alle 17: è previsto anche un omaggio allo scomparso vernacolista cingolano Nello Fabrizi (1919-2001) (nelle foto) autore di pubblicazioni in versi e di un’opera (" ‘A Bibbia de Nonno Checco") 100 sonetti pure in dialetto locale, ancora e notevolmente apprezzata per i particolari pregi, tra cui i 17 disegni di Paolo Appignanesi, pubblicata nel 1982 a cura dell’amministrazione comunale. Dopo l’introduzione in chiave teologica di monsignor Tonucci, Baleani esporrà i contenuti del suo libro in cui, nelle sei versioni marchigiane, propone in due parti (Creazione del mondo e del genere umano, Peccato originale fino a Caino e Abele) i primi quattro capitoli della Genesi, con la riproduzione di opere di grandi artisti tra cui Lucas Cranach, Masaccio, Michelangelo, Chagall. Quindi Luca Pernici, direttore delle civiche istituzioni culturali, parlerà della personalità e delle opere di Nello Fabrizi. Verranno eseguite letture teatrali nei dialetti di Ancona, Cingoli, Fano, Jesi, Macerata, anche in quelli friulano, romano antico e moderno, borghigiano di Fidenza, voci recitanti, oltre a quelle di monsignor Tonucci e Baleani, di Oriana Bolletta, Patrizia Giardini, Layla Giordani, Marcello Moscoloni, Giovanni Sbergamo. Al pubblico sarà distribuita gratuitamente una copia del libro edito dal Consiglio regionale delle Marche.

Gianfilippo Centanni