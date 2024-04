Manni: "Civitanova Alta può ripartire dalla cultura"

"Tenere aperti musei, chiese e pinacoteche. Le strutture culturali devono essere sempre aperte, gratuitamente o a prezzi simbolici, per incentivare i turisti ad entrare". È l’appello di Alvise Manni, presidente del Centro Studi Civitanovesi ma anche professore e guida culturale e turistica, che da anni fa conoscere insieme all’Archeoclub le bellezze di Civitanova Alta. Un borgo di grande valore culturale e di grande bellezza, troppo spesso sottovalutato anche dai tour operator. "I gruppi di turisti vanno a Montelupone, a Potenza Picena, a Montecosaro, ma non vengono a Civitanova Alta, che non viene considerata – ha spiegato Alvise Manni –. Le potenzialità ci sono ma non è sempre facile trovare i luoghi della cultura aperti. Nonostante la sua bellezza, Civitanova Alta non viene considerata ancora “turistica“. Come guida turistica ho potuto vedere che a Civitanova Alta ci sono due tipologie di turisti, coppie e piccoli gruppi di amici, che soggiornano due o tre notti. Purtroppo, mentre Civitanova è molto apprezzata per movida e locali, appetibile anche per la spiaggia, non lo è ancora abbastanza per i suoi beni culturali. Alcuni dei musei sono chiusi da anni, le chiese in certi orari sono chiuse. Io ritengo, invece, che la strutture debbano essere tenute sempre aperte, anche se magari inizialmente può essere una “rimessa“ e si tiene aperto soltanto per pochi ingressi. Questi devono essere gratuiti, in questo momento non si può pensare di fare cassa con la cultura. Non siamo ancora, ad esempio, Recanati. Insieme all’Archeoclub e alla presidente Anna Maria Vecchiarelli stiamo già organizzando un calendario di eventi e di appuntamenti culturali, come facciamo già da tanti anni: quest’anno saranno un paio di eventi al mese, abbiamo già iniziato con le iniziative divulgative e culturali. Ad aprile presenteremo a Civitanova Alta il libro di Ubaldo Sagripanti, “Racconti del porto di Civitanova“. Nel mese di giugno usciremo con quattro pubblicazioni, una in collaborazione con gli studenti della scuola Annibal Caro. Poi toccherà a Quattro Passi per la Città Alta, che portiamo avanti da trenta anni, rivolto a turisti e appassionati, il secondo sabato di agosto, mese in cui c’è più movimento di turisti".

Chiara Marinelli