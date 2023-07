Manni nuovo ispettore ambientale del Cosmari

Arriva un nuovo ispettore ambientale del Cosmari. Stefano Manni, dopo aver superato un concorso (riservato al personale interno in possesso dei titoli e dei requisiti oggettivi e soggettivi) e dopo aver frequentato uno specifico corso di formazione con superamento di esame finale, ha giurato di fronte al sindaco di Tolentino Mauro Sclavi e al presidente facente funzione del Cosmari Giuseppe Giampaoli. Erano presenti anche il vicesindaco Alessia Pupo, il consigliere delegato all’ambiente Antonio Trombetta e il capoarea Cosmari Andrea Bernabei. Gli ispettori ambientali, in maniera periodica, effettuano controlli su tutto il territorio di competenza con il compito di educare i cittadini-utenti, così da prevenire comportamenti errati e conferimenti non rispettosi del regolamento "porta a porta" e abbandoni dei rifiuti. Sono di ausilio sia agli agenti della polizia locale che agli operatori addetti alla raccolta dell’immondizia e al servizio di igiene urbana.