"Mannoia e Rea a Porto Recanati: l'entusiasmo del sindaco Michelini"

"É stato un viaggio struggente e romantico con 1.500 spettatori". Esulta il sindaco Andrea Michelini per il pienone che si è registrato mercoledì sera, a Porto Recanati, con il concerto di Fiorella Mannoia e del pianista Danilo Rea all’arena Gigli. "Un concerto ‘solo voce e piano’ che ha ripercorso la storia della musica italiana con una gioiosa parentesi di grandi classici latini – commenta Michelini –. Fiorella Mannoia ci ha deliziati con la sua originalissima capacità di saper interpretare i brani fino ad appropriarsene e renderli unici, in un riarrangiamento personale che ha la capacità di penetrare lo spettatore, renderlo partecipe di un viaggio verso la bellezza della musica e delle sue canzoni. Quando sul palco ascolti l’interpretazione di "Sally" o di "Felicità" di Lucio Dalla in versione Mannoia, il tempo sembra fermarsi. Capisci di essere al cospetto di un’artista che rende tutto diverso, particolare, unico. L’arena ha avuto la fortuna di vivere uno di questi momenti. Fiorella Mannoia è un patrimonio culturale della nostra nazione".