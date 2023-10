Mano incastrata in un macchinario. Giovane operaio finisce a Torrette

Un ragazzo di 24 anni è finito all’ospedale Torrette di Ancona, dopo un brutto incidente mentre lavorava alla Lube di Treia.

L’infortunio è avvenuto ieri intoro alle 16.20. L’operaio, un 24enne di San Severino assunto da circa un anno, era impegnato con una sezionatrice angolare. A un certo punto, da quanto è stato ricostruito, uno scarto di legno è rimasto bloccato sul macchinario.

Il ragazzo allora sarebbe salito su una scala e lo avrebbe tolto, ma la macchina non si è fermata, gli ha incastrato la mano destra, schiacciandola e staccando il terzo dito. Subito soccorso dal personale del 118, chiamato immediatamente dai colleghi del 24enne, il settempedano è stato portato d’urgenza in eliambulanza all’ospedale regionale di Ancona, per essere subito sottoposto a un intervento alla mano.

Alla Lube sono stati chiamati gli ispettori del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Ast di Macerata, per ricostruire quanto avvenuto. Sono stati sentiti i presenti e acquisita la documentazione. Ora si tratta di valutare se la condotta dell’operaio sia stata regolare o meno, oppure se ci sia stato qualche malfunzionamento del macchinario, che avrebbe continuato a lavorare durante quell’operazione.