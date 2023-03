Manodopera introvabile L’edilizia in apnea: "Mancano all’appello tremila lavoratori"

di Lucia Gentili

È ancora allarme manodopera nell’edilizia: mancano all’appello, solo nella nostra provincia, circa tremila lavoratori. A fare il quadro è Carlo Resparambia, presidente di Ance Macerata (associazione nazionale costruttori edili) e coordinatore dell’area sisma. "Nel Maceratese attualmente contiamo tra le 1.100 e le 1.150 imprese edili impegnate nella ricostruzione post-sisma 2016 – spiega –, a cui si aggiunge una quarantina di ditte che invece si occupano solo di extra terremoto. Danno occupazione a circa 6.000-6.500 dipendenti in media (fluttuano in base alla tipologia lavorativa). Ma all’appello ne mancano altri tremila, dall’operaio specializzato a quello comune. Nel nostro settore, al di là della qualifica della singola maestranza, c’è l’obbligo per legge di seguire un corso per accedere ai cantieri, per avere le nozioni base di sicurezza. Ma purtroppo su questo fronte, per chi è straniero e non conosce la lingua, subentrano problematiche di carattere operativo. Inoltre nell’edilizia, a differenza di altri settori, il Decreto flussi copre solo figure già formate". In pratica il Decreto flussi, con cui sono state fissate le quote dei lavoratori stranieri che possono fare ingresso in Italia per lavorare, prevede per il settore edile l’assunzione del cittadino extracomunitario che però abbia già le competenze (viene riconosciuta la qualifica del proprio Paese e si fa un aggiornamento sulla sicurezza). "Chiediamo la collaborazione della prefettura – aggiunge Resparambia – per far sì che le aziende possano qualificare e inserire queste figure. Pur essendo ancora per la maggior parte italiani i lavoratori edili nel nostro territorio, perché si tratta spesso di aziende a conduzione familiare con padri e figli, cresce sempre di più la manodopera straniera (o fatta di persone che hanno acquisito la cittadinanza per naturalizzazione). C’è integrazione da sempre; macedoni, albanesi, rumeni, insomma chi viene dall’Est è particolarmente portato. E c’è anche un certo "mercato" tra gli operai proprio per la carenza di manodopera, cioè le aziende devono fare in modo di tenersi caro chi lavora bene, perché può facilmente trovare lavoro in un’altra impresa". E le nuove generazioni? "Non si avvicinano più all’edilizia, a meno che non abbiano la famiglia nel settore – afferma il presidente Ance –. Sì, parliamo di un lavoro faticoso che in media va dalle 6 alle 18, impegnativo dal punto di vista fisico e mentale, ma il contratto edile è pagato bene, con tutele e garanzie. E ha una funzione sociale, dà tante soddisfazioni, come costruire ex novo, far rientrare a casa uno sfollato. Stiamo portando avanti una politica per rivalutare la figura dell’impresa e dell’imprenditore, per rendere più attrattivo questo lavoro, che dà occupazione a tante famiglie. Siamo in grosso deficit e da anni stiamo cercando di colmare questo gap che si è acuito negli ultimi tre anni, dalla pandemia, con l’aumento, di contro, di occupazioni in smart working. L’anno scorso alla Scuola edile gli iscritti si contavano nelle dita di una mano. Diventa sempre più urgente invertire questa tendenza".