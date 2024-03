Manola già in Comune per accordarsi sul rientro: "Il buon lavoro mai messo in discussione"

Manola Gironacci non ha aspettato a rimettere piede in Comune e ieri mattina, 24 ore dopo la sentenza del Tar che l’ha rimessa in sella, è tornata in municipio da assessore e ha fatto tappa dal segretario generale, Benedetto Perroni - subentrato dopo il pensionamento di Sergio Morosi che aveva gestito il decreto di revoca della delega - per presentarsi e capire come muoversi tecnicamente alla luce del verdetto del tribunale che cancella il provvedimento del sindaco e stabilisce che lei non è mai decaduta dal ruolo di assessore, motivo per cui le spetteranno anche gli arretrati delle indennità di funzione. Gironacci verrà convocata e parteciperà alla prossima giunta, riprendendosi il posto che per sei mesi ha dovuto lasciare, con la delega al Turismo avocata da Ciarapica, per gestire il ricorso fino alla sentenza di giovedì che ha annullato il decreto del sindaco, peraltro non contestato da alcuna forza politica della maggioranza, nemmeno dalla civica Civitanova Unica da cui Gironacci proviene. E’ salita da sola al ‘piano nobile’ del Comune, ma non è politicamente sola: nei corridoi ha incrociato diversi esponenti della Lega, partito verso cui ha fatto quell’outing che ha innescato la revoca dell’incarico, giustificata con il venir meno del rapporto di fiducia per essere passata ai salviniani, accusa però non supportata da prove concrete, debolezza che ha minato la solidità del provvedimento del sindaco, bocciato dal Tar ‘per difetto di motivazione’. "E’ grande la soddisfazione, i giudici hanno accolto le nostre ragioni e dopotutto abbiamo provato inequivocabilmente che non c’era stato il passaggio alla Lega" commenta Pietro Siciliano, il legale che ha assistito l’assessore e che evidenzia come "emerge dagli atti processuali che il sindaco riconosce a Manola Gironacci un operato irreprensibile e alla luce di questo difficile sostenere il venir meno del rapporto di fiducia". Quanto agli sviluppi e a un possibile appello al Consiglio di Stato da parte di Ciarapica "può fare ricorso - commenta Siciliano - e chiedere la sospensiva della sentenza del Tar, ma questa viene di norma concessa quando c’è un danno provato e irreparabile e io sinceramente in questo caso non lo ravvedo. Ripeto: se l’operato di un assessore viene definito irreprensibile come si giustifica una revoca?".

l. c.