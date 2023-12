Manovale edile, elettricista e addetto alla vendita

Centro per l’impiego di Tolentino. Impresa edile cerca un manovale edile preferibilmente con almeno una minima esperienza nel ruolosettore. Sede di lavoro: Tolentino e cantieri limitrofi (codice offerta 71783, scadenza 8 dicembre). Azienda settore commercio cerca un addetto alla vendita al dettaglio di prodotti per l’edilizia in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di geometra, laurea in architettura, laurea in ingegneria edile. Sede di lavoro: zona Tolentino (codice offerta 890, scadenza 9 dicembre). Azienda settore impiantistica cerca un elettricista esperto eo in età di apprendistato con diploma di perito tecnico. Sede di lavoro: Tolentino e cantieri in provincia di Macerata (codice offerta 296116, scadenza 9 dicembre). Impresa edile cerca un muratore eo un manovale edile con almeno una minima esperienza. Sede di lavoro: Muccia e cantieri in provincia di Macerata (codice offerta 405646, scadenza 10 dicembre) Per tutte queste offerte inviare curriculum a: centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it inserendo il codice offerta.