Manovra e ricostruzione: "Accolte le indicazioni"

"La Manovra 2026 raccoglie le indicazioni delle associazioni estendendo il Superbonus 110% a tutte le istanze del cratere". Le Cna di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno evidenziano con soddisfazione il recepimento da parte del governo delle richieste avanzate dal territorio, ma sottolineano anche due punti centrali: la necessità di chiarire l’applicazione delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura anche per i nuovi beneficiari, e la proposta di proroga del Superbonus al 2027, per garantire continuità agli interventi e completare efficacemente il percorso di ricostruzione e rilancio delle aree colpite.

La nuova bozza della Legge di Bilancio 2026 introduce una correzione fondamentale alla normativa sul Superbonus, estendendo l’aliquota del 110% anche alle istanze di contributo presentate prima del 30 marzo 2024. "Accogliamo con favore l’integrazione inserita nella Legge Finanziaria – affermano i presidenti delle Cna di Macerata, Fermo e Ascoli, rispettivamente Simone Giglietti, Emiliano Tomassini e Arianna Trillini –. La proroga del 110% era un primo passo fondamentale, ma l’esclusione delle domande presentate prima del 30 marzo 2024 rappresentava una grave lacuna normativa che rischiava di bloccare migliaia di pratiche. Questo intervento dimostra attenzione e pragmatismo. Oggi possiamo dire che l’incentivo è finalmente costruito in modo più equo, rispondendo alle reali esigenze delle famiglie e delle imprese del cratere sismico. Confidiamo che il Parlamento approvi definitivamente la misura, confermando l’estensione e la sanatoria previste".

La Cna ritiene inoltre opportuno precisare che l’esercizio delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura debba intendersi applicabile anche ai nuovi beneficiari della misura. "Rinnoviamo infine la richiesta di valutare un’estensione del Superbonus anche al 2027 – concludono -, così da garantire continuità agli interventi e completare in modo efficace il percorso di ricostruzione e rilancio dei territori del cratere. Cna continuerà a promuovere misure di supporto mirate e stabili per le aree colpite, a tutela delle imprese e delle comunità".