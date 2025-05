Manovre di rianimazione pediatrica e salvavita: c’è il corso gratuito a Cessapalombo

Cessapalombo (Macerata), 2 maggio 2025 - L’importanza di intervenire in tempo in caso di emergenza. Una consapevolezza che la Pro loco di Cessapalombo ha ben chiara e per la quale ha organizzato un corso gratuito di manovre pediatriche e Bls (Basic life support): lezioni di primo soccorso per apprendere le tecniche di rianimazione cardiopolmonare e altre procedure per sostenere le funzioni vitali di una persona in emergenza, soprattutto in caso di arresto cardiaco. L'appuntamento è per domani (sabato 3 maggio) alle 16, al palazzetto dello sport di Cessapalombo. “La sicurezza non è mai troppa, soprattutto quando si tratta dei più piccoli - dice il presidente della Pro loco Matteo Vergari -. Per questo motivo, la nostra associazione, in collaborazione con il comitato della Croce Rossa di Tolentino, ha deciso di organizzare un corso informativo gratuito sulle manovre pediatriche e il Bls”.

Durante l’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, i volontari della Croce Rossa illustreranno e dimostreranno le principali manovre salvavita da adottare in caso di soffocamento o arresto cardiaco, con particolare attenzione ai bambini, ma anche agli adulti. L’iniziativa rientra nel più ampio progetto “Sicuri insieme”, promosso dalla Pro loco, che ha come obiettivo quello di diffondere la cultura della prevenzione e del primo soccorso. Nell’ambito di questo progetto, l’associazione di Cessapalombo ha anche donato due defibrillatori con teche riscaldate al Comune, che sono già stati installati nelle frazioni di Villa di Montalto e Monastero.

“Un gesto concreto per rendere il territorio ancora più sicuro e pronto ad affrontare le emergenze – prosegue il gruppo -. L’importanza di conoscere queste tecniche è dimostrata anche da storie vere, come quella di un bambino di 10 anni che ha salvato la nonna grazie alle manovre apprese a scuola: un esempio che mostra quanto sia fondamentale la formazione, anche in giovane età. Il corso è completamente gratuito e aperto a tutti, senza necessità di prenotazione. È un’opportunità preziosa per imparare tecniche salvavita fondamentali, rivolto a genitori, nonni, insegnanti, educatori, babysitter e a chiunque voglia essere utile in caso di emergenza”. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare gli organizzatori con un messaggio privato sulle pagine social della Pro loco di Cessapalombo.