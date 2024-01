Manto sintetico e nuove porte per il campo del rione Beati

Completati i lavori di restyling che hanno interessato il campo di calcio a cinque del rione Beati, a servizio dell’edificio polivalente che ospita il circolo ricreativo "Beati-Grazie". Un progetto di manutenzione straordinaria da circa 47mila euro, che ha previsto l’installazione di un manto in erba sintetica e di due nuove porte da calcetto, tutto per garantire al quartiere un’area riqualificata e funzionale. "Ancora qualche giorno per fare sì che il nuovo manto si assesti – ha illustrato il sindaco Giuliana Giampaoli - e il campetto della zona Beati (nella foto) sarà pronto ad accogliere tutti i giovani, e meno giovani ovviamente, che vorranno divertirsi liberamente e in sicurezza". Per quanto riguarda l’attività associazionistica della zona, lo scorso anno erano state concluse le pratiche tecniche e burocratiche di riapertura del circolo ricreativo tant’è che sono già state sottoscritte le adesioni, con un rinnovato direttivo, pronto a dare il via a iniziative a carattere sociale. "Il circolo col nuovo comitato sta organizzando le attività per i soci in una struttura finalmente completata e a norma - ha precisato il primo cittadino -. Un’area importante di relazione e svago, restituita alla comunità, con zone esterne, verde e campo a carico del Comune. A chi vorrà viverla quotidianamente chiediamo solo di averne la cura che merita". Tra gli obbiettivo dell’Amministrazione comunale c’è quello di valorizzare gli impianti sportivi dei vari cantieri cittadini, infatti, contestualmente a quest’opera, a breve sarà terminato anche l’intervento mirato alla riqualificazione dello spazio pubblico attrezzato destinato allo svolgimento di attività sportive in via Raffaello Sanzio, per una spesa complessiva di 150mila euro, ed in programma figura anche il completamento del campo di calcio a cinque in via Mattei. "Continua il percorso intrapreso – ha ribadito l’assessore allo Sport Matteo Grassetti - di riqualificazione degli impianti sportivi e dei campetti di quartiere a libero accesso".

d. p.