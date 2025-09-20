Manuale per l’accessibilità, ruolo da protagonista per Unimc

L’Università di Macerata cura l’edizione in inglese del Manuale per l’accessibilità e la fruizione ampliata del patrimonio culturale, pubblicato da Cnr e ministero della Cultura. Le professoresse Elena Di Giovanni e Francesca Raffi saranno infatti le traduttrici del volume, presentato durante la conferenza "Verso l’universalità dei linguaggi: un percorso di progettazione ampliata del patrimonio culturale". In quella sede Unimc, unico ateneo a rappresentare il mondo accademico, ha avuto un ruolo da protagonista con gli interventi del rettore John McCourt e della professoressa Di Giovanni, riaffermando il proprio impegno scientifico, formativo e culturale sui temi dell’inclusione e dell’accessibilità, che "ai patrimoni culturali è un valore universale che deve guidare le politiche culturali del presente e del futuro. Unimc riafferma la sua vocazione a essere laboratorio di inclusione e accessibilità, capace di connettere ricerca, innovazione e dignità della persona" ha commentato il rettore McCourt, ribadendo la vocazione dell’ateneo a operare come ponte tra ricerca scientifica, istituzioni e società, con una particolare attenzione ai temi dell’inclusione e della valorizzazione culturale. A testimoniarlo, la settimana annuale dell’inclusione e il premio Inclusione 3.0, che valorizzano esperienze e buone pratiche di innovazione sociale e culturale; i progetti coordinati dalla prorettrice Catia Giaconi come "MEraviglIA", volto a sviluppare metodologie didattiche inclusive integrate con l’intelligenza artificiale; l’insegnamento della lingua dei segni italiana: Unimc è tra i pochi atenei ad offrire questo insegnamento, oltre ad altre iniziative originali come InclusivOpera.