Valerio Baroncini
La risposta che serviva
Macerata
20 set 2025
LORENZO FAVA
Cronaca
Manuale per l’accessibilità, ruolo da protagonista per Unimc

L’Università di Macerata cura l’edizione in inglese del Manuale per l’accessibilità e la fruizione ampliata del patrimonio culturale, pubblicato da...

Il rettore John McCourt, Elena Di Giovanni e Francesca Raffi con i curatori del volume Luca Papi e Gabriella Cetorelli

L’Università di Macerata cura l’edizione in inglese del Manuale per l’accessibilità e la fruizione ampliata del patrimonio culturale, pubblicato da Cnr e ministero della Cultura. Le professoresse Elena Di Giovanni e Francesca Raffi saranno infatti le traduttrici del volume, presentato durante la conferenza "Verso l’universalità dei linguaggi: un percorso di progettazione ampliata del patrimonio culturale". In quella sede Unimc, unico ateneo a rappresentare il mondo accademico, ha avuto un ruolo da protagonista con gli interventi del rettore John McCourt e della professoressa Di Giovanni, riaffermando il proprio impegno scientifico, formativo e culturale sui temi dell’inclusione e dell’accessibilità, che "ai patrimoni culturali è un valore universale che deve guidare le politiche culturali del presente e del futuro. Unimc riafferma la sua vocazione a essere laboratorio di inclusione e accessibilità, capace di connettere ricerca, innovazione e dignità della persona" ha commentato il rettore McCourt, ribadendo la vocazione dell’ateneo a operare come ponte tra ricerca scientifica, istituzioni e società, con una particolare attenzione ai temi dell’inclusione e della valorizzazione culturale. A testimoniarlo, la settimana annuale dell’inclusione e il premio Inclusione 3.0, che valorizzano esperienze e buone pratiche di innovazione sociale e culturale; i progetti coordinati dalla prorettrice Catia Giaconi come "MEraviglIA", volto a sviluppare metodologie didattiche inclusive integrate con l’intelligenza artificiale; l’insegnamento della lingua dei segni italiana: Unimc è tra i pochi atenei ad offrire questo insegnamento, oltre ad altre iniziative originali come InclusivOpera.

