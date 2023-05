Manuel, Daniele, Jacopo e Martina: "Dalle avversità si può rinascere"

Manuel Bortuzzo, Martina Giammarini, Jacopo Corona e Daniele Cassioli: quattro esempi di rinascita e di stimolo per superare anche le più avverse difficoltà che possono capitare. Sono stati loro, l’altra sera, ad emozionare e commuovere gli spettatori che hanno gremito il teatro Lauro Rossi di Macerata per l’appuntamento di ’Heros’ con il quale è stato lanciato il messaggio che "si può trasformare il dolore in qualcosa di buono". L’inizio della serata ha lasciato tutti a bocca aperta, con la performance di Martina Giammarini, talento della danza che riesce a ballare seguendo le vibrazioni della musica. La sua passione più grande è allo stesso tempo un efficace strumento di cura. Passione intensa anche quella che è trapelata dal racconto di Jacopo Corona, il fondatore di Frolla Microbiscottificio ad Osimo, punto di riferimento per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità. Toccante Daniele Cassioli, la cui cecità non gli ha impedito di diventare 25 volte campione del mondo di sci nautico, di laurearsi in fisioterapia e di essere oggi un coach e formatore. Chiusura con Manuel Bortuzzo, giovane promessa del nuoto, vittima di una sparatoria nel 2019, nella quale è stato raggiunto, per uno scambio di persona, da un colpo di arma da fuoco alla schiena: "Mi sono reso conto che niente è scontato e niente è dovuto”.