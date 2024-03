Manutentore di anime, il primo romanzo di Laura Pisani

Dopo una serie di racconti, con cui ha vinto alcuni premi, la maceratese Laura Pisani è in libreria con il suo primo romanzo, "Manutentore di anime", pubblicato dalla casa editrice Morellini di Milano. "In questo romanzo c’è qualcosa di autobiografico, e anche per questo sono un po’ in ansia per la sua uscita. Ma avevo in mente il personaggio da tanto tempo, e alla fine non ho potuto non crearci intorno una storia", racconta l’autrice. Sebbene per studio e lavoro si sia sempre occupata di finanza e credito, Pisani ha sempre coltivato anche la passione per scrittura. "Ho iniziato a seguire corsi e a partecipare ai concorsi con qualche racconto. Per "Manutentore di anime", tutto è partito da una riflessione: esiste qualcuno particolarmente empatico, in grado di leggere i pensieri, i sogni e le esigenze di altri senza sforzi? Stavo passando un periodo difficile, e mi sarebbe piaciuto essere capita senza parlare. Ma quando ho immaginato questa persona, ho pensato che non fosse una cosa normale avere quel talento. Questa idea dal 2019 mi è rimasta in testa, ho pensato a un personaggio, e alla sua storia". Così è nato Pierre, che con una telefonata scopre all’improvviso una verità che ignorava e che ribalta la sua vita, trasformandolo e facendo sì che anche lui diventi motore di trasformazione per le persone che ha vicino.