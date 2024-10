"Manutenzione al cimitero, feretro bloccato all’ingresso"

Polemiche al vetriolo da parte del gruppo di minoranza "Centrodestra Unito", dopo il consiglio comunale di pochi giorni fa a Porto Recanati. In particolare, le due consigliere d’opposizione Rosalba Ubaldi (nella foto) e Angelica Sabbatini hanno da ridire sull’intervento appena programmato per riparare il cancello d’entrata del cimitero, visto che già da diverso tempo registrava grossi problemi. "Poiché tra le spese previste c’era anche la manutenzione straordinaria del cancello del cimitero – affermano le esponenti di Centrodestra Unito –, abbiamo volutamente evitato di far rilevare come non più di un mese fa, una mattina alle 11, un feretro abbia dovuto attendere fuori del cancello chiuso che un collaboratore arrivasse per aprire. Non volevamo far rilevare uno spiacevole e grave episodio, che la manutenzione ci auguriamo eviti in futuro". Inoltre, Ubaldi e Sabbatini raccontano un retroscena della vicenda: "In quella occasione, di fronte alle lagnanze dei cittadini, qualche amministratore ha attribuito il disservizio alle opposizioni. Come avremmo fatto non si sa. Loro fanno sempre così. La colpa di quello che non funziona, per loro incapacità, è attribuita o alla scarsa collaborazione degli uffici o alle precedenti amministrazioni. Pura follia". Subito dopo, attaccano il vicesindaco Giuseppe Casali. "Ubaldi, al termine del suo intervento, ha fatto le felicitazioni all’assessore Stefania Stimilli per la sua elezione a consigliera provinciale – riprende Centrodestra Unito –. E qui abbiamo avuto la sensazione di trovarci su Scherzi a parte. Il vicesindaco Casali è intervenuto, evidenziando che le minoranze non avevano votato per Stimilli, quindi avevamo perso un’occasione. Ma noi siamo espressione assoluta del centrodestra da sempre, contrapposti alla maggioranza che governa Porto Recanati".