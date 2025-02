Manutenzione alle condotte idriche di Tolentino. L’Assm annuncia possibili disagi nel servizio

L’Assm di Tolentino, gestore del servizio idrico, in questi giorni dovrà effettuare alcune manovre di modifica di assetto della rete di distribuzione del centro urbano. Per questo annuncia alcuni possibili disagi.

"A seguito di tali manovre – spiega l’azienda municipalizzata – potranno verificarsi temporanei abbassamenti della pressione, brevi interruzioni della fornitura e sporadici episodi di intorbidimento dell’acqua in uscita dai rubinetti; quest’ultimo fenomeno dovrebbe scomparire lasciando scorrere l’acqua per qualche minuto. Le attività sono programmate a partire dalle 8 di domani e termineranno nella stessa giornata, ma eventuali disservizi potranno verificarsi anche nei giorni immediatamente successivi. Le utenze coinvolte saranno principalmente quelle ubicate ai piani più alti delle vie Matteotti, Brodolini, Repubblica, Giovanni XXIII, Romita, Martin Luther King e Nenni, con il coinvolgimento anche di vie e traverse limitrofe. Ci scusiamo fin da ora per il disagio arrecato – conclude l’Assm – e ringraziamo anticipatamente i cittadini per la collaborazione e la comprensione".

I problemi nella fornitura dell’acqua nelle case dei tolentinati, dovuti alla necessità di questo intervento di manutenzione, dovrebbero comunque risolversi nel giro di poco tempo.