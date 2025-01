Manutenzione, ci pensa il Comune

Il Comune si prepara ad affrontare la manutenzione stradale con un duplice approccio: durante l’inverno interventi immediati per garantire la sicurezza, e lavori strutturali pianificati per i mesi estivi. "Gli interventi di queste due settimane sono finalizzati a tappare le buche, quelli strutturali partiranno tra maggio e luglio" fa presente l’assessore Bartomeoli. La manutenzione, con interventi puntuali per ripristinare la viabilità e mettere in sicurezza i tratti più critici, compromessi dalle condizioni meteorologiche avverse, sarà gestita dal Comune con proprie squadre di operai e l’acquisto diretto del materiale. Uno degli interventi prioritari prevede l’utilizzo di conglomerato bituminoso a freddo, per le riparazioni rapide delle disgregazioni del manto stradale generalmente determinata dalle piogge e dal gelo invernale. Il Comune ne ha acquistate 26 tonnellate dalla Anonima Bitumi Srl di Colmurano, per una spesa di 4.441 euro. Inoltre, per riparazioni più consistenti è stata prevista l’acquisizione di 188 tonnellate di stabilizzato di cava e 100 tonnellate di graniglia. I materiali saranno forniti dalla Colabeton Spa di Gubbio per 5.973 euro.

"Stiamo lavorando a un piano complessivo – assicura Bartomeoli – per migliorare la viabilità e garantire la sicurezza dei cittadini nel lungo periodo".