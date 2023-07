Manutenzione dei bagni sul lungomare con Koinonia

Sarà la cooperativa sociale Koinonia a garantire la manutenzione giornaliera dei bagni pubblici del lungomare sud e nord, molto utilizzati durante la stagione estiva ma spesso in condizioni indecenti o rifugio, di notte, di senza tetto. L’affido della gestione viene disciplinata da una delibera consiliare, l’incarico sarà a tempo e durerà fino a settembre. Quattro, invece, saranno i controlli giornalieri distribuiti nella fascia oraria che va dalle 7 del mattino fino alle 19. La chiusura dei servizi igienici viene fissata per le 20.30. Nulla cambia, invece, per i bagni di piazza San Martin, in pieno centro. Essi verranno aperti soltanto di sabato, giornata di mercato, mentre resteranno chiusi gli altri giorni. La decisione non ha mancato di creare qualche malumore e la cosa è comprensibile. Notoriamente, infatti, la città quasi raddoppia le presenze, sia per il turismo residenziale che per quello pendolare, e quei bagni in centro, quindi, vengono ritenuti indispensabili, dato anche il numero di eventi all’ aperto che arricchisce la stagione estiva.

Giuliano Forani