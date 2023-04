Manutenzione del verde, bisogna trovare una ditta

Non solo la mancata manutenzione delle strade, ma anche lo stato di incuria delle aree verdi sono al centro delle tante lamentele: l’erba alta, le siepi non curate, giochi dei bambini rotti e tanta sporcizia. Il problema è anche lungo le strade cittadine, specie quelle in periferie dove gli alberi non potati creano problemi anche alla viabilità. Il dirigente dell’ufficio tecnico ha pubblicato, visto che l’ente non dispone di mezzi meccanici idonei e personale sufficiente, un avviso di trattativa sul mercato digitale pubblico. Si tratta di trovare la ditta a cui affidare il servizio di manutenzione ordinaria del verde urbano, in programma tra i mesi di aprile e settembre, in particolare il taglio dell’erba nelle aree verdi cittadine per un totale di 1.872 ore di servizio, per un costo orario di poco più di 20 euro e un totale, iva compresa, di 40mila euro.