Manutenzione della linea elettrica

Al via la manutenzione straordinaria della linea elettrica di media tensione 20 kilovolt in cavo aereo denominata ’Linea Esanatoglia? che, per la lunghezza di 3 chilometri e 600 metri, collega i centri di Matelica e di Esanatoglia, attraversando proprietà private e demaniali, in parte in parallelo alla strada provinciale. A comunicarlo è stata l’Enel Distribuzione, che ha pure spiegato che si andrà a posare un cavo 3x150 Xlpe, che attraverserà il fosso Sant’Angelo fino a raggiungere la centrale di Matelica, sostituendo i vecchi pali di distribuzione elettrica, nel pieno rispetto dei vincoli paesaggistici ed idrogeologici.