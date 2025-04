Manutenzione della provinciale Rambona. Investimento da 124mila euro per la sicurezza

L’ex assessore alla sicurezza Giovanni Gabrielli, segretario Lega Tolentino, ieri mattina ha accompagnato il vicepresidente della Provincia Luca Buldorini (nella foto) in un sopralluogo lungo la S.P. 103 "Rambona - San Giuseppe – cimitero comunale", "un’arteria fondamentale per la mobilità dei nostri cittadini", spiega Gabrielli.

"Fin dal suo insediamento, ho avuto modo di sottoporgli le criticità legate alla sicurezza stradale in questo tratto – prosegue - e oggi posso testimoniare con soddisfazione l’avvio e l’esecuzione di lavori che vanno esattamente in questa direzione. L’intervento, con un importo contrattuale pari a 124.065,51 euro, affidato alla ditta Cesa srl, ha riguardato il risanamento del piano viabile in vari tratti della provinciale, attraverso operazioni di sbanchinatura (la rimozione della terra che si accumula ai lati della strada, spesso a causa dell’azione delle acque, per ripristinare il corretto scolo e prevenire la formazione di buche, ndr), pulizia dei tombini, risagomatura e stesa di binder, fino alla realizzazione del tappeto d’usura. A breve saranno completate anche la segnaletica orizzontale e verticale, a garanzia di una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada. Ringrazio la direzione lavori, l’ingegner Giada Cipolloni e il geometra Paolo Virgili della Provincia, per la competenza e la precisione con cui hanno seguito l’intervento".

L’ex assessore aggiunge che è stata anche l’occasione per ascoltare direttamente dai tolentinati ulteriori proposte e segnalazioni, "che Buldorini come sempre ha accolto con grande attenzione e spirito di servizio".

"Lo ringrazio pubblicamente non solo per la sua presenza costante e concreta sul territorio, ma soprattutto per la sua capacità di ascoltare e dare seguito alle esigenze reali della comunità – conclude –. Un sentito ringraziamento va anche al presidente Sandro Parcaroli, che ha dato impulso a una politica infrastrutturale concreta e vicina ai territori. La Lega, con lui, con Buldorini e tutta la squadra provinciale, continuerà a lavorare per una provincia più sicura, moderna e attenta ai bisogni dei cittadini".