Manutenzione della tomba di Gigli. Salta il dibattito in Consiglio

Non è stata trattata, nell’ultimo Consiglio comunale, complice l’assenza dei due proponenti, l’interrogazione presentata dai consiglieri Francesco Fiordomo e Giorgio Lorenzetti del gruppo "Civici". L’oggetto è lo stato di manutenzione della tomba del grande tenore Beniamino Gigli, già restaurata e pulita nel 2017-2018, durante l’amministrazione Fiordomo, ma oggi la parte esterna si presenta in evidente stato di degrado. A distanza di appena qualche anno dai lavori, infatti, l’esterno della tomba appare completamente annerito, mentre l’interno sembra ancora in buone condizioni. Un colpo d’occhio che non è passato inosservato ai cittadini e nemmeno agli ex amministratori, tanto da spingere Fiordomo e Lorenzetti a presentare un’interrogazione formale al sindaco e al segretario generale del Comune. Una richiesta di chiarimenti che suona come una chiamata alla responsabilità: "Non abbiamo letto nessuna precisazione da parte dell’ufficio stampa. C’è bisogno di una semplice manutenzione ordinaria, oppure siamo davanti a lavori eseguiti male che richiedono una contestazione formale?". A rendere il tutto ancora più surreale è la vicenda dell’urna "fantasma", scoperta nel 2021 all’interno della stessa tomba. Un’urna, contenente le ceneri di un cittadino brasiliano, grande ammiratore di Gigli, che volle – per sua stessa volontà – essere seppellito simbolicamente "accanto" al suo idolo anche dopo la morte. Il suo nome è Miguel Moises, deceduto il 16 aprile del 2020. Vicino all’urna cineraria anche due sue foto. Dopo essere stato cremato a San Paulo del Brasile, l’urna è arrivata fino a Recanati, dove è stata rinvenuta dal presidente dell’associazione Gigli, Pierluca Trucchia. Da allora, l’urna giace negli uffici della polizia municipale. QuandoTrucchia ha chiesto alla comandante Luconi che fine avesse fatto, si è sentito rispondere che l’urna è ancora lì, nello stesso ufficio, in attesa che venga deciso dove collocarla.

Asterio Tubaldi