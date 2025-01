Manutenzione dell’acquedotto. Ecco come cambia la viabilità

Manutenzione dell’acquedotto, cambia la viabilità in via del Casone. Al via oggi i lavori, che dureranno per circa 180 giorni. È quanto ha comunicato l’Atac Civitanova, gestore del servizio idrico integrato del Comune di Civitanova, indirizzando una lettera ai residenti e ai proprietari di attività commerciali che si trovano lungo una delle arterie più trafficate della città. Oggi alle 8 partiranno i lavori per la sostituzione della rete di distribuzione idrica in via del Casone, per i quali si renderà necessaria una regolamentazione temporanea della circolazione stradale e l’occupazione di suolo pubblico.

"Scattano dunque le seguenti limitazioni – si legge nella nota –: occupazione semicarreggiata nord di via del Casone con regolamentazione della viabilità a senso unico alternato, regolamentato da postazioni semaforiche mobili, per tratti di lunghezza complessiva massima di 150 metri (30 metri prima e dopo l’area occupata dal cantiere) e costituzione di divieto di sosta e fermata per il tratto interessato dai lavori. Nello specifico si procederà in cinque stralci. Tratto 01-05: occupazione semicarreggiata nord: la regolamentazione della viabilità sarà a senso unico alternato, regolamentato da postazioni semaforiche mobili, per tratti di lunghezza complessiva massima di 150 metri (30 metri prima e dopo l’area occupata dal cantiere); incrocio 01, chiusura temporanea via Sacconi per il tempo necessario al ricollegamento, circa 3 giorni; incrocio 02, con chiusura temporanea di via Marchetti per circa 5 giorni; incrocio 03, chiusura temporanea di via Cialdini per il tempo necessario al ricollegamento, circa 7 giorni; incrocio 04, chiusura temporanea di via Bixio per circa 7 giorni; incrocio 05, chiusura temporanea di via f.lli Bandiera per circa 10 giorni.

Previsti l’occupazione per i lavori della semicarreggiata nord del tratto interessato dai lavori e il divieto di sosta e di fermata su tutto il tratto interessato dai lavori. Le date indicate sono soggette a possibili variazioni in corso d’opera, i lavori inizieranno dal tratto 01-02. Per garantire l’accesso all’area di deposito individuata, sarà necessario demolire un muretto dell’altezza di circa 30 cm e lunghezza di circa 5 m, al fine di consentire l’accesso in sicurezza all’area di deposito e la custodia dei mezzi. L’amministrazione Atac – si legge ancora nella nota – si scusa in anticipo per il disagio alla viabilità causato dai lavori di rinnovamento dei servizi e coglie l’occasione per ringraziare i residenti e le attività per la comprensione e la collaborazione".