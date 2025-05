Manutenzione dell’asfalto, ok al progetto di via Natali

Approvato il progetto da 450mila euro per la manutenzione dell’asfalto di via Natali a Sforzacosta. I lavori dureranno due mesi e comprenderanno un nuovo marciapiede nei pressi del polo dell’infanzia da poco inaugurato con la Andrea Bocelli foundation. Il tratto di strada che sarà oggetto dell’intervento di manutenzione è ammalorato anche per via del continuo passaggio di mezzi pesanti in direzione Macerata.

"Un altro importante intervento di manutenzione stradale, in continuità con quelli messi in campo in questi anni. Un intervento che questa volta è destinato alla frazione che è porta di ingresso alla città – ha commentato l’assessore comunale ai lavori pubblici, Andrea Marchiori –. Sforzacosta al centro delle attenzioni dell’amministrazione così come le altre frazioni in una visione d’insieme con la città".