Manutenzione dell’asfalto. Slitta tutto in via Zorli

L’inizio dei lavori in via Zorli slitta a sabato per via del meteo avverso. Per consentire la manutenzione straordinaria del manto stradale sulla via, in prossimità degli edifici di via Maffeo Pantaleoni dal civico 89 al 111, la viabilità dalle 8 alle 17 cambierà in questo modo: in via Zorli, dal civico 1 al civico 5, su entrambi i lati, sarà istituito temporaneamente divieto di sosta per consentire l’asfaltatura e ci sarà un limite di velocità massima a 30 km/h nel tratto dei lavori; dal civico 5 all’intersezione con via Pantaleoni sarà temporaneamente istituito un senso unico alternato regolato a vista con precedenza per i veicoli in uscita su via Pantaleoni. I lavori sulla carreggiata saranno concentrati su porzioni di corsia in grado di garantire sempre un’uscita agevole ai veicoli che circolano; dal civico 5 al civico 70 sarà temporaneamente istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico temporaneo da cantiere; ci sarà un divieto di transito con sbarramento fisico sulla rampa d’uscita di via Zorli in direzione via Pace; si darà precedenza nei sensi unici alternati a vista per i veicoli che si immettono in via Zorli da via Pantaleoni e si darà precedenza per tutti i veicoli che da via Zorli si immettono all’intersezione in via Pantaleoni.