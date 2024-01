Manutenzione delle strade, individuata la ditta per i lavori

Individuata la ditta specializzata che si occuperà dei lavori di manutenzione straordinaria del tratto stradale di via Filippo II, frazione di San Claudio, poiché "la traversa lato sud-ovest – si specifica nella determina – versa in condizioni di avanzato degrado, sia per il manto stradale con la presenza di buche e avvallamenti, sia per la mancanza di una adeguata regimazione, raccolta e smaltimento delle acque piovane".

La cifra totale impegnata per far fronte al concretizzarsi dell’opera sarà di 19mila euro e prevede, la realizzazione di un tratto fognario per lo smaltimento delle acque meteoriche, poi di una cunetta in calcestruzzo per la raccolta delle stesse ed infine l’asfaltatura dell’intero manto stradale con conglomerato bituminoso.