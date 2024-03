"Manutenzione delle strade, risposta seria e sistematica"

Partono i lavori di sistemazione di diverse strade di Recanati sia nelle zone urbane che extraurbane. "Lavori decisi – si legge in una nota della coalizione elettorale "Progetto civico", che vede candidato a sindaco Francesco Fiordomo – l’estate scorsa con una variazione di bilancio chiesta da noi consiglieri per dare una risposta seria e sistematica. Programmare in modo costante, anno dopo anno, le manutenzioni ordinarie della città. Quei piccoli interventi che fanno la differenza: pulizia e decoro urbano, cura del verde, sistemazione delle strade. È una questione di priorità e non sempre si è agito in questa direzione". Dopo la sistemazione della strada "fonte de Pippo" a Castelnuovo e i lavori oramai in fase di completamento alla bretella nella zona industriale Squartabue (nella foto), si inizia a lavorare in zona cimitero, poi San Pietro e via via in numerose zone della città, con tre distinti appalti. "Vogliamo evidenziare – conclude la nota del candidato – l’attività, come al solito concreta, di Francesco Fiordomo e della struttura tecnica e amministrativa del Comune di Recanati".